Først i foråret 2018 ventes plangrundlaget for udstykningerne med parcelhusgrunde øst for Oldvejen (til venstre på fotoet) at være vedtaget. Men flere grunde er allerede nu solgt, dog med forbehold for vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Grunde sælges før lokalplan er på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grunde sælges før lokalplan er på plads

Holbæk - 29. august 2017 kl. 17:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til næste forår kan plangrundlaget for de nye udstykninger ved Oldvejen i Holbæk ventes at være vedtaget af Holbæk Kommune. Men der er allerede solgt flere parcelhusgrunde, dog med forbehold for, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages som ventet, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Der bliver plads til maksimum 100 parcelhusgrunde på det cirka 15,5 hektar store areal syd for Munkholmvej og øst for Oldvejen.

Der er fire forskellige ejere af arealet, der også er opdelt i to forskellige lokalplaner. Et af arealerne i den sydlige del af området ejes af Brynet Holbæk ApS, som tegnes af Sigurd Madsen, Sigma Entreprise, Roskilde, og Dan Skau, PVC Invest, Hvalsø. Det er Oldvejen 7, hvor der bliver plads til 15 parcelhusgrunde.

- Der er 12 med underskrifter. Otte af dem er endelige, dog med forbehold for lokalplanen. De fire andre skal have mulighed for at se på de geotekniske rapporter vedrørende jordbunden, fortæller Sigurd Madsen, der er direktør i Skovbrynet Holbæk ApS. Baggrunden for selskabets navn er, at det stod bag opførelsen af de 16 gårdhavehuse på Brynet ved Stenhusvej.

Også ved Oldvejen 9, hvor anlægsgartner Jan Henriksen fortsætter sin virksomhed, skulle der være solgt flere grunde, men hvor mange har det ikke været muligt at få afklaret.

I den nordlige del af det samlede areal er HusCompagniet A/S fælles rådgiver for de to ejere fra Oldvejen 1 og fra Oldgården, der ligger på Oldgårdsvej, men har jord ved Oldvejen. Mod nord bliver der plads til 60-65 parcelhusgrunde, men salgsarbejdet er endnu ikke indledt.

- Vi vil gerne være lidt længere fremme i processen med udstykningsplan, veje og forsyning. Vi vil gerne have mere vished for projektet, og vi forventer at sætte grundene til salg i begyndelsen af det nye år, fortæller Søren Ravn, der er afdelingsdirektør for HusCompagniet i Hillerød.

Holbæk Kommune har netop sat gang i en fordebat om forslaget til et kommune­plantillæg og de to lokalplanforslag for boligområdet ved Oldvejen.

Der er frist til den 17. september til at komme med bemærkninger, før kommunen udarbejder de endelige forslag, der sendes i otte ugers høring.