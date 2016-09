Se billedserie 30 spejdere mellem 10 og 17 år konkurrerede i går om at lave mad over trangia. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Gourmet-mad for spejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gourmet-mad for spejdere

Holbæk - 20. september 2016 kl. 12:29 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brændenælder, skvalderkål, bacon, chokolade og cookies var nogle af de ingredienser, der blev puttet i dejen, da spejdere mellem 10 og 17 år konkurrerede om at lave de bedste boller over trangia. Fire gange om året mødes 10 til 12 patruljer fra spejdernes Distrikt Odsherred og konkurrerer i spejderfærdigheder. Denne gang blev arrangementet holdt hos KFUM-spejderne i Tuse Bjerg.

- Det er sjovt at dyste i noget, hvor man er nødt til at hjælpe hinanden. Det er vigtigt, at de kommer til at kende hinanden på kryds og tværs. Det er fællesskabet, der gør, at de har mod på nye ting, siger distriktschef Merete Helms.

Ingredienserne fik spejderne ikke foræret. De måtte købe sig til mel, æg, piskeris og hvad de ellers havde brug for. Betalingen skete i spejderfærdigheder. Der blev sunget sange, lavet knob, fundet blade, kastet med redningsline og fedtet for dem, der stod for salget. Ved et af de opstillede borde havde 15-årige Cecilie Hansen og hendes gruppe øvet sig op til arrangementet.

- Vi skal gøre bollerne ekstra specielle, så vi vil anrette dem med noget pære og hakke skvalderkål til at putte i, så de bliver grønne, siger Cecilie Hansen.

Til at bedømme maden trådte Svend Rinken fra Bryghuset No 5 i Holbæk til. Han smagte sig igennem søde boller, kold kakao, brændenældethe og et såkaldt halvt studenterbrød fulgt af kommentaren: »Det er ikke råt. Der er meningen, at det skal være lidt sejt«.

- Der har været noget i begge ender af skalaen. Noget var overraskende godt, og andet måtte godt være bagt lidt mere, fortalte Svend Rinken.

Det ændrede dog ikke på, at alle spejdere gik hjem med et diplom i finere madlavning over trangia.