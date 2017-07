Knap 4000 mennesker har indtil videre købt billet til koncerten i Holbæk den 19. august, hvor blandt andre Rasmus Seebach optræder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Godt gang i billetsalget

Holbæk - 06. juli 2017 kl. 15:37 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver fest i Holbæk den 19. august, når sangerne Burhan G. og Rasmus Seebach samt rapperen L.O.C. giver koncert på Filmtorvet ved Kulturbiografen. For på nuværende tidspunkt er der solgt knap 4000 billetter. Det fortæller Jørn Hedemand, som er formand for foreningen Rockbæk, som står bag den store koncert på havnen.

- Det går rigtig godt med salget af billetter. Og så sent som i går (tirsdag, red.) havde vi omsætningsrekord på Ticketmaster, som står for salget af billetter. Og den tendens ser ud til at fortsætte, for kurven stiger hele tiden. Så jeg er meget tilfreds, siger Jørn Hedemand.

Rockbæk (som tidligere hed Dynamo Holbæk) havde fra start sat sig som mål, at der skal være 5000-6000 gæster til koncerten. Det er også dét tal, som foreningen har oplyst artisterne om, at de kan forvente på pladsen. Og som billetsalget ser ud på nuværende tidspunkt, er det bestemt realistisk, at målet bliver indfriet, fortæller Jørn Hedemand.

Det er tredje gang, at foreningen Rockbæk arrangerer koncert i Holbæk. For to år siden var blandt andre D.A.D. i Østre Anlæg, mens Dizzy Mizz Lizzy indtog havnen sidste år.

