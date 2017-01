Der var cirka 200 deltagere ved årets Min go? Din go? Dag. Rekorden er omkring 240 deltagere. Foto: Mie Neel

God dag på fritidscentret

Det pæne tøj og danseskoene var fundet frem, da der lørdag blev holdt Min go' Din go' Dag på Holbæk Fritidscenter i Holbæk.

Her var omkring 200 mødt op for at synge, danse og feste ved det årlige arrangement, som primært henvender sig til udviklingshæmmede, deres ledsagere og andre interesserede. Festen, som begyndte klokken 15, blev indledt med et danseshow af The Kig Ind'dales. Derudover kom cowboyen Bang Bang forbi, ligesom dagen bød også på folkedans og fællesang og -spisning, inden der var udtrækning af gaver og bal.