Boligerne på Markedspladsen vil tage sig helt anderledes ud, når den gennemgribende renovering og ombygning er færdig om cirka to år. Illustration: KHS Arkitekter

Genhusning forsinker byggestart

Holbæk - 06. februar 2017 kl. 15:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver tidligst til efteråret, at den store renovering af de nedslidte lejligheder på Markedspladsen i Svinninge går i gang. Det var tidligere ventet, at arbejdet kunne skydes i gang i foråret, men puslespillet med at få genhuset beboerne har taget længere tid end ventet, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

De nuværende 57 boliger på Markedspladsen ejes af Danske Funktionærers Boligselskab (DFB), som administreres af Domea. Landsbyggefonden støtter en helhedsplan, der betyder et omfattende renoverings- og genopretningsprojekt. Det var oprindelig planen, at de 57 lejligheder skulle reduceres til 30.

- Men der er lavet lidt om på fordelingen, så der bliver 34 lejligheder i det nye. Der bliver flere toværelsesboliger, fordi beboerne gerne ville have flere små lejligheder, fortæller Bent Gordon. Han er kundechef i Domeas servicecenter i Jægerspris, hvorfra afdelingen i Svinninge serviceres.

Arbejdet med genhusningen er ikke afsluttet endnu, og det er baggrunden for, at byggearbejdet bliver forsinket i forhold til den tidsplan, der blev meddelt i april i fjor, hvor det var ventet, at byggestarten kunne gå i marts i år.

Opgaven bliver udbudt til sommer, og byggestarten ventes at gå i efteråret. I den tidligere tidsplan blev der regnet med en færdig ombygning omkring 1. juli 2018. Det må nu forventes at blive et halvt år senere.

Gert Keilow, der er formand for afdelingsbestyrelsen, er tilfreds med, at der kommer flere toværelsesboliger. I den ene af de fire blokke bliver der udelukkende lejligheder med to værelser. Desuden kommer der er par stykker i hver af de andre. Der bliver så plads til færre treværelsesboliger, mens der stadig bliver fire fireværelsesboliger.

Afdelingsbestyrelsen skal have møde med Domea om genhusningen den 21. februar.