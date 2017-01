Gasledning revet over

Lørdag eftermiddag blev en naturgasledning ved Tølløse Bibliotek i Holbæk Kommune revet over under arbejde på biblioteket. Vestsjællands Brandvæsen rykkede ud til stedet og fik lukket ned for gassen og splittet gasskyen med vandtåge, så risikoen for brand blev minimeret. Heldigvis går der ikke så let ild i naturgas og beredskabet kunne trække sig tilbage efter en time, fortalte indsatslederen.