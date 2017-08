Se billedserie Heidi Wagner er mor til en søn, som måtte på skadestuen, fordi han fik et stykke glas op i foden. Foto: Fleur Sativa

Frustrerede forældre: Vores børn skærer sig på glasskår

Holbæk - 16. august 2017

Når børnene leger på legepladsen, skal de ikke kun balancere og klatre på legeredskaberne, men også springe forbi både gammelt madpapir og knuste glasflasker.

Det er den realitet, som mange forældre møder, når de tager deres børn med på legepladsen i Strandparken i Holbæk.

Det betyder, at flere forældre føler, at de er nødt til at gå en runde og samle op, inden deres børn kan få lov til at lege på den legeplads, der ellers er bygget til dem.

- Det er utroligt frustrerende, for det her er den eneste rigtig gode legeplads, vi har, fortæller Heidi Wagner, der er mor til to drenge på tre og syv år.

For nylig kom hendes ældste søn Frederik til skade, da han legede på legepladsen.

Selvom han havde sandaler på, blev hans udflugt på legepladsen skiftet ud med en tur på skadestuen, da han kom til at hoppe ned i en smadret vodkaflaske.

Og Heidi Wagners historie om skarpe glasskår er ikke enkeltstående. Flere andre forældre oplever også gener i forbindelse med deres besøg på legepladsen.

I facebookgruppen 4300 Holbæk har en far skrevet et opslag, hvori han opfordrer folk til holde området ved legepladsen fri for efterladenskaber. For selv har han måtte fjerne glasskår fra legepladsens rutsjebane, så hans søn på halvandet år ikke skar sig.

Opslaget har fået over 100 reaktioner, hvor andre forældre udtrykker enighed i problematikken.

For selvom flere skraldespande står tilgængelige på både legepladsen og i selve Strandparken, så ender smadrede flasker, gammelt McDonald's-papir og cigaretskodder ofte som efterladenskaber, når unge bruger parken til at feste i.

En af de unge, der en gang imellem fester i Strandparken, er Sebastian Heenevalt Nielsen. Han går i 1. G på Stenhus Gymnasium & HF i Holbæk og mener, at unge i hans alder har en tendens til at blive destruktive, når de drikker.

- Det handler ofte om at føre sig frem, så man kan sige »se, hvad jeg tør at gøre«, fortæller Sebastian Nielsen om den opførsel, han ser hos sine venner.

Ifølge Sebastian Nielsen er den destruktive adfærd en typisk ting, der er forbundet med at være ung.

Alligevel mener han dog ikke, at man kan give alle unge skylden for svineriet i Strandparken.

- Det er så irriterende, at når fem unge laver noget lort, så generaliserer man om alle, forklarer han.

Heidi Wagner ved som forælder ikke præcis, hvem der smider glasskår, så hendes søn skærer sig, når han leger på legepladsen. Men hun ved, at mange unge bruger parken til at feste i.

Derfor ville hun ønske, at politiet gjorde sig mere synlige i området omkring Strandparken i weekenderne, ligesom de gør nede i byen.

For de skarpe glasskår giver skår i glæden, når hun besøger legepladsen med sine sønner.

- Det tager enormt meget af vores frihed, at vi skal starte med at samle glas op. Børnene er også mere opmærksomme og har før skåret sig, hvis de ville hjælpe med at samle det op. Og det er jo alt sammen forkert, siger Heidi Wagner.

- Børn skal jo ikke være nødt til at gå og holde øje, når de er på legeplads. De skal bare kunne lege.