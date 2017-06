Frit lejde: Våbnene vælter ind

Det er ret forskellige våben, der i disse dage ryger over disken på lokalpolitistationen på Ved Faurgården i Holbæk i forbindelse med den landsdækkende frit lejde-aktion, der kører i hele juni med henblik på at få så mange ulovlige våben som muligt sat ud af spil.

Derfor kan man anonymt og uden at blive straffet til og med 1. juli aflevere sine ulovlige våben, herunder eksplosivstoffer. Det sker i forbindelse med, at Folketinget netop har vedtaget at skærpe straffen for ulovlig våbenbesiddelse.

I Holbæk kan våben indleves i politistationens åbninsgtid. Politiet opfordrer til, at man pakker våbnene godt ind for at undgå, at nogen bliver skræmt og misforstår situation ved synet af et våben.