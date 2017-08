Lokalområdet i Stestrup samler ind, så de kan holde muligheden for en friskole åben. Sidst i august bliver der f.eks. afholdt en sommerfest, der skal tjene penge til projektet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Friskole-projekt: 20.000 kroner betalt som »forsikring« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friskole-projekt: 20.000 kroner betalt som »forsikring«

Holbæk - 15. august 2017 kl. 15:40 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolen og børnegården i Stestrup bliver ikke lukket. I hvert fald ikke, hvis man skal tro det signal, som et politisk flertal sendte tilbage i juni. Alligevel har en gruppe forældre samlet ind og betalt 20.000 kroner til Undervisningsministeriet for at sikre sig byens skolefaciliteter.

Siden efteråret har de arbejdet på at lave en friskole og et privat børnehus, da de frygter for, at de skal miste Stestrup Skole.

Men i juni besluttede byrådet at de ikke ville arbejde videre med salget om de kommunale bygninger, som projekt Friskole og Børnegård havde budt på.

Beslutningen blev begrundet med, at en skolelukning af Stestrup Skole ikke er på den politiske dagsorden, og det var derfor ikke nødvendigt med en friskole.

Alligevel har bestyrelsen fra Projekt Friskole og Børnegård nu sendt en ansøgning til Undervisningsministeriet sammen med et depositum på 20.000 kroner. Derudover skal der betales 10.000 kroner ekstra til februar.

Med ansøgningen holder bestyrelsen muligheden åben for, at de kan oprette en friskole i enten 2018, 2019 eller 2020. Den mulighed vil de bruge sig af, hvis Stestrup Skole lukker.

- Vi er nødt til at have en livline, for vi kan ikke forudse fremtiden, fortæller Mette Smilsen og peger på, at mange små skoler er hårdt ramt af kommunens besparelser.

Derudover udtrykker bestyrelsesformanden bekymring for politikernes løfter.

- De siger, at de ikke vil lukke nogen skoler. Men i denne her sammenhæng, er sådan et løfte problematisk, for Stestrup Skole er jo ikke en skole, men en skoleafdeling.

Fordi skoleafdelinger kan lukke med kortere varsel end skoler, som typisk får til udgangen af et skoleår, betragter man derfor ansøgningen til Undervisningsministeriet som en slags forsikring.

- Hvis skolen ikke er lukket om tre år, når vores ansøgning udløber, så forlænger vi den igen.

Projektet er støttet op af hele lokalområdet, og derfor er de 20.000 kroner også hentet der fra.

Igennem støttearrangementer har støtteforeningen afholdt bl.a. fællesspisninger, og så er der tjent penge på kaffe og kage til borgermøder.

- Det handler jo ikke om, at jeg skal redde mit barn. Det handler om, at vi vil redde vores lokalområde, forklarer Mette Smilsen.