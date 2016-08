Se billedserie Fra venstre mod højre: Revisor Jan Møller Olesen fra Agrovi, Arne Helgogaard, Victor Helgogaard og Birgit Bruun, regnskabsassist hos Agrovi. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fra svinestald til lagerhotel

Holbæk - 30. august 2016 kl. 12:26 Af Simon de Visme. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Førhen vrimlede det rundt med små lyserøde pattedyr på Helgogården midt i Kundby. Lugten af gris var hverdag i de store stalde, og da produktionen var på sit højeste, blev det til omkring 3000 slagtegrise årligt fra de 130 søer.

I dag er grisene væk, størstedelen af lugten er forsvundet, og der er kun få tegn på den livlige hverdag i de gule bygninger med røde døre. Helgogårdens ejer Arne Helgogaard har valgt at stoppe svineproduktionen og i stedet kaste sig ud i en ny branche. Lagerbranchen. Nu gælder det for den 60-årige gårdejer om at udleje lagerplads til erhvervskunder, som har brug for ekstra plads til for eksempel et nyt værksted.

- Jeg så nogle muligheder i at leje det ud, og indtil videre har vi oplevet stor efterspørgsel. Der er mange, som gerne vil starte noget selv, og så mangler de lagerplads, siger Arne Helgogaard.

Siden 2011 har han solgt det meste af jorden og nedtrappet svineproduktionen på Helgogården, som Arne Helgogaard har haft ansvaret for siden 1979. Derfor var det heller ikke uden følelser, at den mangeårige gårdejer måtte sige farvel til livet som svinebonde.

- Det har været lidt vemodigt at gå rundt i de tomme haller, hvor der tidligere var masser af liv, men samtidig har det været en stor glæde at skabe noget nyt. Jeg tror også, det bliver en succes, og det er en god måde at slutte karrieren på, siger Arne Helgogaard.

Bag bygningernes røde døre gemmer sig i alt 12 rum i forskellige størrelser, der sammenlagt rummer 758 kvadratmater. Arbejdet med at renovere har blandt andet betydet nye betongulve, og i flere lokaler er der også blevet kæmpet for at fjerne den tidligere markante griselugt. En lugt, der dog langt hed ad vejen er væk, blandt andet på grund af en såkaldt ozongenerator, som omdanner ilt til ozon og kan dræbe bakterier og fjerne lugt.

I øjeblikket er halvdelen af lagerummene udlejet, og Arne Helgogård har allerede planer om at udvide det nye lagerhotel.

- Vi vil gerne lave nogle mindre lokaler på omkring 10 kvadratmeter, som private personer kan leje. Lige nu henvender vi os nemlig primært til erhvervskunder, siger Arne Helgogaard, der er vokset op på gården i Kundby.

Han fortæller, at han har haft stor glæde af sparring fra flere sider. Blandt andet fra sin revisor, Jan Møller Olesen, og ikke mindst fra sønnen Victor, som har haft en stor del af arbejdet med firmaets hjemmeside.

Der er flere grunde til, at Arne Helgogaard valgte at skifte den mangeårige rolle som svineproducent ud med lagerhotellet. Først og fremmest ville han gerne tage mere hensyn til naboerne, når det kom til griselugten, og så endte det også med at blive et hårdt og ressourcekrævende arbejde at være landmand.

- Man ender med at bruge rigtig mange ressourcer på kontrol, og en strammere lovgivning har betydet endnu mere kontrol. Det kvæler desværre mange små landmænd, fortæller Arne Helgogaard.

Selvom han har drevet gårdens svineproduktion i 37 år, ser Arne Helgogaard kun sig selv som landmand i begrænset omfang.

- Jeg føler det stadig lidt, men det er ikke fordi, det kribler i fingrene mere. Jeg nyder, at jeg fået frihed og ikke er afhængig af landbruget mere, men det har da stadig min interesse, siger han.