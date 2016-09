Fox Fest og Festival præsenterer sig

Se billedserie Midnight Blues spiller ved fredagens Fox Fest. Pressefoto

Holbæk - 12. september 2016 kl. 17:04 Af Elisa Hauerbach

Mørkøvs nyeste forening »4440 Fox Festival« vil være til stede på Mørkøv Kræmmermarked i dobbelt forstand.

- Fredag, lørdag og søndag vil vi have vores egen stadeplads på markedspladsen sammen med folk fra Holbæk Kommune og Holbæk Radio, lyder det fra foreningen.

På pladsen vil alle få mulighed for at høre nærmere om foreningens planer for festivalen, der skal holdes den 27. maj næste år. Der vil være mulighed for at tegne medlemskab og melde sig som frivillig, så man kan være med til at skabe den første Fox Festival nogensinde. Herudover kan der købes billetter til Fox Fest, som Fox Festival arrangerer både fredag og lørdag aften/nat, og som holdes tæt på kræmmerpladsen.

Fox-festerne holdes i et stort telt på marken bag ved helikopterpladsen, siger Fox Festivals formand, Johnny Vind.

Her tyvstarter man i samarbejde med Holbæk Radio på den kommende festival med Fox Fest. Kunstnerne på scenen om fredagen den 23. september vil blandt andet være Questionmark, et lokalt band fra Holbæk og omegn, samt Ronni Garner efterfulgt af Midnight Blues (Den skaldede kok). Ved midnat vil DJ Christian Degn, kendt fra Hammerslag på DR, spille musik fra 80'erne og 90'erne.

Lørdag aften er nogle af tidens hotte navne på besøg i Mørkøv, Blak (Nede Mette) og Bro (Hvor er du bro?).

Herudover vil der være optræden og gæste bartending fra diverse realitystjerner, og aftenen sluttes igen af med DJ Christian Degn, som denne aften/nat spiller musik fra 00'erne til i dag.

- Vi er utrolig glade for, at vi allerede nu har fået mulighed for at gøre lidt reklame for Fox Festival, siger Johnny Vind.

Idéen til Fox Fest i forbindelse med kræmmermarkedet har hele tiden været på tegnebrættet. Det er dog først meget sent blevet endeligt bestemt, så der har været travlhed med at finde kunstnere og samarbejdspartnere.

Men mulighederne var der, så nu får Kræmmermarkedets besøgende - og alle andre interesserede - en ekstra mulighed for at gå til fest og hygge sig i de flotte omgivelser ved Rævebjerg.

- Med lidt held vil vi på kræmmermarkedet også kunne præsentere et af navnene til Fox Festival. Det arbejder vi i hvert fald på højtryk for at få klar, slutter Johnny Vind.