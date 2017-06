Står det til en del forældre i Holbæk Kommune, skal daginstitutionerne i kommunen udvide åbningstiden. Men der er ikke penge til at gennemføre et pilotprojekt med øget åbningstid. Pengene er i stedet lagt i kommunekassen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Forsøg med udvidet åbningstid droppes trods behov

Holbæk - 08. juni 2017 kl. 19:42 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del børnefamilier ønsker, at Holbæk Kommunes daginstitutioner udvider deres åbningstid.

Det viser en undersøgelse, som er lavet blandt de forældre, der i dag har småbørn i et af kommunens dagtilbud. I undersøgelsen, hvor 958 familier har svaret, tilkendegiver 20 procent, at der er et behov for længere åbningstid i institutionerne. Behovet er størst i timerne lige op til de nuværende åbningstider, viser undersøgelsen, som udvalget Læring og trivsel blev orienteret om på deres seneste møde.

Et forsøg med udvidet åbningstid er en del af årets budgetaftale, som Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står bag. I budgetaftalen blev der afsat en million kroner til at gennemføre forsøget i dagtilbud og SFO'er. Udvalget Læring og trivsel besluttede dog i november, at der først skulle laves en undersøgelse af behovet, inden et eventuelt forsøg skulle sættes i gang. Og det er altså den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i marts i år.

I forbindelse med byrådets behandling af Budgetrevi- sion 2 i maj blev det besluttet, at pengene til forsøget med udvidet åbningstider i stedet bliver lagt i kassen.

Så selvom der altså er et behov for udvidet åbningstid, vil det ikke kunne gennemføres i år. Og derfor arbejdes der ikke videre med et pilotprojekt.