Lærke Ærenlund (tv.), der er projektleder hos Fors A/S, er idémageren bag genanvendelsen af plastaffald til fremstilling af et sorteringssystem, der gerne skulle fremme sorteringen af husholdningsaffaldet. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Forsøg med plastaffald er snart slut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsøg med plastaffald er snart slut

Holbæk - 02. februar 2017 kl. 08:29 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Resultaterne af Danmarks største forsøg med genanvendelse af husholdningsplast vil blive fremlagt på en konference i Nyborg den 28. februar, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

En del den praktiske udførelse af forsøget er foregået hos cirka 2000 husstande i Holbæk Kommune. De har siden august og frem til og med januar haft ekstra gode muligheder for at sortere affaldet i husholdningen. De har af forsyningsselskabet Fors A/S fået leveret sorteringssytemer, der er fremstillet 100 procent af genanvendt husholdningsplast fra kommunens husstande.

Der er således tale om et eksempel på cirkulær økonomi. Resultaterne vil blive fremlagt på en konference, der holdes på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg den 28. februar (tilmeldingsfrist 17. februar), hvor der vil være indlæg om Holbæk-forsøget.

Resultaterne vil foreligge i februar, hvor der måles på, hvor meget restaffald nogle udvalgte af de 2000 husstande har leveret over to måneder i testperioden. Det skal så sammenlignes med, hvad den enkelte husstand har leveret i de samme to måneder et år tidligere.

Desuden vil de deltagende husstande få et spørgeskema for at klarlægge, hvordan de har oplevet forsøget.

Idémageren bag projektet er Lærke Ærenlund fra Fors, og hun deltager med indlæg på konferencen. Fra Fors deltager desuden Annette Vangslev, leder af Affald, og projektleder Camilla Hay.

Foruden Fors har Schoeller Plast A/S, Nr. Jernløse, og Aage Ves­ter­gaard Larsen A/S, Mariager, deltaget i forsøget. De tre står for konferencen i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Plastindustrien Projektet har fået 3,2 millioner kroner i støtte fra Miljøstyrelsen, via Miljøteknologosk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Schoeller Plast stod for produktionen af affaldssystemerne til udvidet sortering i køkkenet. Ved konferencen vil virksomhedens forretningsudviklingschef Jan Bybjerg Pedersen fortælle om udviklingsprocessen i samarbejde med udvalgte Fors-kunder.