Hvis Holbæk Kommunes budget for 2017 skal hænge sammen, kræver det, at der bliver lavet besparelser på børneområdet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Forslag om færre pædagoger i skolerne

Holbæk - 24. januar 2017 kl. 16:03 Af Christina Quist

For tredje gang indenfor kort tid foreslår administrationen i Holbæk Kommune, at pædagogerne i kommunens folkeskoler skal deltage mindre i undervisningen, end de gør i dag. På nuværende tidspunkt er pædagogerne med i undervisningen 12 timer ugentligt i 0. til 6. klasse. Men vælger lokalpolitikerne at følge administrationens anbefaling, vil pædagogerne fremover kun være en del af undervisningen i 9 timer per uge.

Forslaget om at reducere pædagogernes deltage i undervisningen, som altså to gange tidligere er blevet afvist, er igen bragt i spil, fordi budget 2017, som Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står bag, skal hænge sammen. Og det kræver altså, at der bliver fundet nogle penge blandt andet på børneområdet.

Onsdag får udvalget Læring og trivsel en orientering om udmøntningen af budget 2017, hvor det konkrete spareforslag indgår. Tager udvalget orienteringen til efterretning, vil spareforslaget efterfølgende blive sendt i høring. Herefter skal politikerne beslutte, om de vil gennemføre besparelsen.

Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Steen Klink (DF), som begge er medlemmer af udvalget Læring og trivsel, jubler ikke ligefrem over forslaget. Men de afviser heller ikke, at en reduktion af pædagogernes deltagelse i undervisningen kan blive en realitet, hvis det betyder, at budgettet ikke overskrides.

Hos pædagogernes fagforbund BUPL er man både overrasket og utilfreds med, at skolepædagogerne endnu en gang bliver inddraget i snakken om besparelser.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.