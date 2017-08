Se billedserie Den nyindrettede sal er omdrejningspunkt for aktiviteterne. Her ses værtinden sammen med hunden Chico. Foto: Claus Sørensen

Forsamlingshus har fået et ordentligt løft

Holbæk - 31. august 2017 kl. 19:45 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligger der lige over for kirken. Forsamlingshuset i Tuse.

De to klæder hinanden godt.

Så godt, at Lene Rahbek, forpagter af forsamlingshuset gennem et år, nu vil til at satse stort på bryllupsfester.

- Det er en flot kirke og et romantisk miljø. Det vil jeg gerne spille op til og vil sætte meget ind på at byde på bryllupsfester her, siger hun. - Stemningen vil vi skabe med røde løbere, flotte stemninger og alt, hvad der hører til et romantisk bryllup.

Forberedelserne er gjort: Forsamlingshusets noget bedagede og lidt kedelige sal har fået et løft af de helt store. De øvrige lokaler også.

- Meget tiltrængt. Her var for trist. Det er her ikke mere, fastslår Lene Rahbek og viser rundt.

Det er et lyst forsamlingshus, der byder sig til. Malet i lyse nordiske farver. Gulvet er høvlet. Nye lamper er sat op. Der er kunst på væggene. Lyst og indbydende. Så indbydende, at der allerede er reserveret til konfirmationer helt frem til år 2020.

- Vi spiller op til festerne med duge, servietter og anden bordpynt, der får tingene til at matche, siger forpagteren, som regner med at tiltrække mange flere fester i fremtiden.

Lene Rahbek, 55 år, er fra Kalundborg, er uddannet massør, kropsterapeut og har været køkkenleder gennem 30 år. Hun bor i lejligheden over forsamlingshuset. Er blevet lokal og er glad for det.

Der er plads til 100, når der festes i salen. Hertil kommer en nyindrettet overdækket gårdhave med plads til 30. Lige ud til husets lukkede have, som især børn, der er med til fest, gerne tager i brug, for eksempel til boldspil.

Lene Rahbek står selv i køkkenet, når der kokkereres i forsamlingshuset. Hun har også personale til at hjælpe ved festerne både i køkkenet og til servering.

Salen bruges også mellem festerne. Meget. Pensionistforeningen samler her 80 deltagere på to hold til gymnastik hver uge. Bueskytterne holder også til i huset. I salen og i haven.

- De har lovet ikke at ramme lamperne, kommer det med et smil fra Lene Rahbek.