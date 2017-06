Se billedserie Foreningen Medusa - et liv uden vold kan med 25.000 kroner fra Fondene bag Sjællandske Medier give frivillige tovholderne i tre netværksgrupper en uddannelse, der giver dem flere redskaber til arbejdet med voldsramte kvinder. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fondspenge til Medusa giver nye redskaber i tovholderes værktøjskasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fondspenge til Medusa giver nye redskaber i tovholderes værktøjskasse

Holbæk - 22. juni 2017 kl. 14:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien bruger frivillige tovholdere i foreningen Medusa - et liv uden vold en weekend på skolebænken. Med 25.000 kroner fra Fondene bag Sjællandske Medier er der råd til at give tovholderne nye redskaber til arbejdet i netværksgrupper for voldsramte kvinder.

Foreningen Medusas leder Ane Voss glæder sig over muligheden for at hente undervisere udefra til at fastholde og øge kvaliteten af arbejdet i netværksgrupperne.

For mange voldsramte kvinder er netværksgruppen det eneste sted, de kan tale om volden. Her er de sammen med ligesindede og føler sig trygge, de får tilliden til andre mennesker tilbage, danner nye netværk, genfinder livsglæden og blomstrer, er tovholdernes erfaring.

Tovholderne understøtter, men netværksgrupperne er hjælp til selvhjælp. Grupperne er med til at forebygge partnervold, Tovholderne kan se og høre, om en kvinde er på vej ind i det nyt voldeligt forhold. Men i stedet for at løfte pegefingre arbejdes der på, at kvinden kan se mønstret selv og handler,

Fondspengene gør det også muligt at hente supervision udefra og invitere alle 50 frivillige i Medusa og samarbejdspartnerne til en temaaften.