Korshærsleder Rasmus Hansen kalder den store gang eller hall hos Kirkens Korshær i Holbæk en »vindtunnel«. Den og meget mere skal nu renoveres for et større beløb. Foto: Morten D. Christensen

Fond i gavehumør giver millioner til varmestue

Holbæk - 27. juni 2017 kl. 13:51 Af Morten D. Christensen

A.P. Møller Fonden har besluttet at donere et større millionbeløb til renovering og ombygning af Kirkens Korshærs ejendommen i Klosterstræde 5 i Holbæk, der blandt andet huser korshærens varmestue.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

- Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at gøre noget ved huset, for det er hårdt tiltrængt på alle fronter. Jeg ved endnu ikke, hvor mange penge vi præcist får, men der bliver mulighed for at lave en del, lyder det optimistisk fra korshærsleder i Holbæk, Rasmus Hansen.

Det præcise beløb er endnu uklart. A.P. Møller Fonden har samlet doneret 20 millioner kroner til »bedre fysiske rammer for sociale udsatte borgere« til Kirkens Korshærs væresteder og varmestuer i Holbæk, Esbjerg og Nykøbing Falster. Fordelingsnøglen er ifølge Rasmus Hansen ikke helt på plads, mens han vurderer, at Nykøbing F. får lidt mere end Holbæk og Esbjerg, da der er tale om byggeri fra grunden.

Uanset at den præcise plan for renoveringen endnu ikke er på plads, kan korshærsleder Rasmus Hansen allerede nu forudsige, at det bliver nødvendigt at lave midlertidige løsninger, mens arbejdet står på.

- Vi vil opretholde vores tilbud, men vi bliver nødt til at finde et andet sted sted at være i en periode. Det taler vi allerede om med Holbæk Kommune, som vi har en samarbejdsaftale med. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke lukker, men flytter midlertidigt, siger Rasmus Hansen til Nordvestnyt.

Han forventer, at renoveringen kan begynde i første halvdel af 2018 og stå på i syv-otte måneder.