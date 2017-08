Første helt ubemandede genbrugsstation

Det er nødvendigt at foretage en tilmelding via Fors' hjemmeside. Derefter indtaster kunderne et telefonnummer for få åbnet porten, når de ankommer til pladsen.

Michael Brandt, administrerende direktør i Fors A/S, fortalte, at det er nu er et år siden, den første work­shop om fremtidens struktur for genbrugspladser i Holbæk Kommune blev holdt. Efter spændende og interessante drøftelser mener han faktisk, det lykkedes at gøre alle tilfredse. John Harpøth, DF-medlem af Holbæk Byråd og næstformand i Fors' bestyrelse, sagde i sin tale, blandt andet, at det er en unik løsning, der er valgt. John Harpøth udtrykte håb om, at pladsen bliver så stor en succes, at den bliver en af grundene til, at Holbæk Kommune bliver set som et fyrtårn på affaldsområdet.