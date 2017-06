Se billedserie Nancy Maati blev torsdag eftermiddag årets første hf-student på Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk. Foto: Per Buurgaard Christensen

Første VUC-student: Nu skal jeg på arbejde

Holbæk - 08. juni 2017

Der trillede en tåre ud af øjenkrogen, men bortset fra det, var der ikke meget dvælen ved øjeblikket, da årets første hf-student fra VUC i Holbæk sprang ud torsdag eftermidag.

Det er Nancy Maati fra Holbæk, der med veloverstået eksamen i kemi nu kan kalde sig hf-student. Og altså den første af slagsen i år på Nordvestsjællands HF og VUC på Slotshaven i Holbæk.

- Jeg er færdig med det. Det er slut. Dejligt, flød ordstrømmen fra Nancy Maati til de medstuderende uden for lokale 1.4.

Det hele gik lidt hurtigt, men den 37-årige kvinde er også vant til at have fart på. I sidste uge åbnede hun sammen med sin bror sushi-butik i Smedelundsgade i Holbæk, og nu fik hun så overstået sin hf-uddannelse. Hun har også to børn.

- Og nu skal jeg på arbejde i butikken, så det er hurtigt videre. Men jeg bliver alligevel lidt rørt, for jeg har været glad for at gå her og har lært mange søde mennesker at kende, fortalte Nancy Maati.

Hun vil ikke sætte tal, men var lettet, da hun fik karakteren efter at have været oppe i emnet ester og polymer.

- Det gik fint, sagde hun.

Næste skridt for Nancy Maati bliver at læse religionsvidenskab på universitetet. Det regner hun med at blive optaget på senere på sommeren.

- Jeg vil gerne arbejde med integration, og så er det vigtigt at have kendskab til kulturer, pointerede den nybagte student, der havde fravalgt at få hue på.