Flugtbil kom meget tæt på: - Vi forventede at blive ramt

Holbæk - 23. juni 2017 kl. 18:01 Af Morten D. Christensen

11 bilister var fredag indkaldt som vidner i retssagen i Holbæk, hvor tre mænd på 20, 21 og 24 år fra Holbæk og Kalundborg er tiltalt for en række lovovertrædelser i forbindelse med en biljagt, der fandt sted i eftermiddagsmyldretidstrafikken 5. oktober sidste år på Holbæk- og Kalundborgmotorvejen samt blandt andet Skovvejen over en strækning på 40 kilometer fra Kornerup Å til Bjergsted.

De 11 bilister, der kørte på forskellige dele af strækningen, afgav vidneforklaring om deres oplevelse af begivenhederne.

Og det havde ifølge flere af vidnerne været ret voldsomt, når den lille sorte Renualt Twingo pludselig var kommet drønende bagfra eller direkte imod modkørende bilister, ligesom den overhalede på begge sider af biler og lastbiler og kørte i både midterrabt og nødspor.

På Holbækvej i Tornved lige ved Cementvejen var en yngre kvinde på vej i retning mod Mørkøv, da flugtbilen pludselig kom bragende fra Cementvejen modsat køreretningen og uden at overholde sin vigepligt. Den kørte til venstre af Holbækvej i retning mod Jyderup.

- Jeg klodsede bremsen, så min bil hoppede. Han kørte ud foran mig, og der var måske en meter mellem vores biler, da jeg holdt stille, forklarede kvinden, der efterfølgende kunne konstatere, at den hårde opbremsning havde ødelagt noget i hendes bil.

Umiddelbart efter kom en anden kvinde og to passagerer kørende i en bil på Holbækvej i samme retning. Hun fortalte, at den sorte bil med høj hastighed kom kørende ud fra Cementvejen og måtte lave en stor bue for ikke at køre af vejen.

Det betød, at flugtbilen kom til at køre i rabatten indenom kvindens bil i hendes side af vejen.

- Vi sidder i bilen og forventer faktisk, at vi bliver ramt. Han er meget tæt på, måske en meter, men får undveget, sagde den kvindelige bilist, der ikke umiddelbart kunne huske om hun havde bremset eller blot lettet foden på speederen.

- Hvis jeg var fortsat i samme hastighed, var vi blevet ramt. Vi var alle tre ret chokerede bagefter og måtte holde ind for at sunde os, forklarede hun.

De 11 bilisters vidneudsagn omfatter størstedelen af den 40 kilometer lange biljagt. En yngre mænd fortalte blandt andet, hvordan hans sidespejl var blevet revet løst, da flugtbilen på Holbækmotorvejen kørte ind mellem hans og en anden bil for at komme forbi. Det var den eneste gang under biljagten, at et andet køretøj blev ramt af den sorte Renault.

Heller ikke kørslen oppe på cykelstien langs Skovvejen, blandt andet omkring Dramstrup, gik ud over personer. En del kantpæle blev dog nedlagt undervejs.

Ikke desto mindre har oplevelsen sat sig spor hos nogle af de bilister, der var tæt på flugtbilen.

En kvinde, der fra Skovvejen skulle dreje til højre ad Knabstrup Møllebakke, var overbevist om, at hendes bil ville være blevet ramt bagfra, hvis hun ikke havde nået at trække lidt ind til siden. Hun kunne dog ikke helt bedømme afstanden til bilen.

- Jeg sad med hjertet oppe i halsen, og jeg fik en voldsom reaktion, da jeg kom hjem. Jeg har været påvirket af det lige siden, sagde hun om episoden.

Tre politiassistenter, der deltog i eftersættelsen af bilen, afgav også forklaring fredag. De fortalte samstemmende om, at de blev kastet flaser, tøj og blandt andet et topnøglesæt ud fra begge sider af bilen. Foran sad den nu 20-årige fører og hans nu 24-årige bror. På bagsædet sad deres 21-årige ven, Ifølge betjentene langede vennen ting fra bilens bagagerum frem til de to foran, hvorefter det kom ud af ruderne.

- Til at begynde med kom tingene bare ud af vinduerne og op i luften. Men så blev der kastet mere målrettet efter vores bil, sagde en af betjentene, og den opfattelse blev delt af hans kollega.

En af betjente fik i øvrigt ridser på hornhinden efter glasstøv fra ruden i politibilen, der blev knust af dele fra topnøglesættet. De tre unge er derfor også tiltalt for vold og forsøg på vold af særlig farlig karakter mod i alt fire betjente.

Retssagen fortsætter i næste uge, og der ventes afsagt dom torsdag.