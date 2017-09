9. klasse på Holbæk By Skole i Bjergmarken begyndte i august det nye skoleår i lokalerne på det tidligere seminarium. Klasseværelserne kan dog komme til at stå tomme i ydertimerne, hvis læreren er syg, fordi der er skåret på vikardækningen til de ældste elever. Foto: Peter Andersen

Flere skoler skærer på vikarerne

Holbæk - 05. september 2017 kl. 10:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Holbæk By Skole i fredags meddelte forældrene, at de ældste elever ikke vil få vikarer i ydertimerne om morgenen og eftermiddagen, har debatten om aflysning af undervisning kørt på blandt andet Facebook.

Men Holbæk By Skole er ikke alene om at bruge muligheden for aflysning af ydertimer i tilfælde af sygdom eller andet fravær hos en lærer.

Også Kildedamsskolen aflyser i nogle tilfælde undervisningen på overbygningsafdelingerne i Tølløse og Vipperød.

Samme mulighed indgår i planlægningen på Katrinedalskolen, der har overbygning i Svinninge, oplyser skoleleder Ib Krogh.

Han henviser til, at Holbæk Kommunes Læring og Trivsels-afdeling i maj meddelte skolerne, at de på grund af kommunens alvorlige økonomiske situa- tion skulle begrænse brugen af vikarer.

- Det er desværre en praksis, vi er nødt til at bruge i øjeblikket. Vi og andre skoler bruger aflysning som et af de redskaber, vi har fået mandat til for at spare penge til vikarer. Men vi aflyser ikke bare timer, hvis der er andre muligheder for at gennemføre timerne, understrger Ib Krogh fra Katrinedalskolen.

- Vi beslutter ud fra princippet sund fornuft. Det giver for eksempel ikke meget mening at gennemføre to timer tysk, hvis vikaren ikke kan tysk. Så er det måske bedre at aflyse og gemme timerne til et senere tidspunkt, siger Ib Krogh til Nordvestnyt.

Konstitueret skoleleder på Holbæk By Skole, Per Gjerrild, sendte før weekenden en besked ud via skolens forældreintra. Den lød blandt andet sådan her:

»Grundet den økonomiske situation vil vi i dette skoleår sende jeres barn hjem ved personalefravær. Det gælder i følgende situation: Når personalefraværet er i ydertimer (om morgenen eller om eftermiddagen).«

Men Per Gjerrild understreger over for dagbladet Nordvestnyt tirsdag, at der ikke automatisk sker aflysning af morgen- eller eftermiddagstimer, hvis den normale lærer er syg eller af anden grund fraværende.

- Det skal ikke forstås sådan, at eleverne pr. automatik sendes hjem, hvis deres lærer er fraværende. Før vi beslutter at aflyse timer, vil vi se på om der er andre muligheder, for eksempel at læreren i »naboklassen« også har tilsyn med den pågældende klasse, siger Per Gjerrild, der ikke har noget bud på, hvor mange timer der risikerer at blive aflyst.

