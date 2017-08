Se billedserie På Stenhus Kostskole afleverer eleverne deres mobiltelefoner og får dem først igen, når de har fri. Foto: Peter Andersen

Flere skoler forbyder mobiler

Holbæk - 24. august 2017 kl. 11:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- ALLE UD AF DÅSEN! råber en dreng med al den kraft, den sidste luft i hans lunger tillader.

Flere skoler i Holbæk Kommune indfører mobilfri skolepolitik, og det gør flere elever forpustede. De har nemlig mere tid til at lege - for eksempel dåseskjul, fordi de ikke længere bruger tiden på deres mobiltelefoner.

Dette skoleår har Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken tilsluttet sig som en af mange mobilfrie skoler, og Stenhus Kostskole i Holbæk har strammet sin hidtidige mobilpolitik.

Stenhus Kostskole har siden 2015 haft givet skolens elever adgang til deres mobiltelefoner i pauserne. Men det har været for svært at indsamle og udlevere elevernes mobiltelefoner flere gange dagligt, forklarer skoleleder Knud E. Schack Madsen.

- Vi har været nødt til at se på hinanden og sige: »enten så spilder vi vores tid sammen, eller også gør vi noget ved problemet«, fortæller han og peger på, at mobiler ofte stjæler elevernes opmærksomhed, når de bør være til stede i skolen og lære.

Derfor har de mobilfrie skoler de seneste år spiret frem på hele det danske landkort. For tidligere forskning har påvist, at mobiltelefonen hæmmer elevers fysiske aktivitet i frikvartererne.

- Denne her mobilfrie politik er jo ikke kommet af, at vi som skole mener noget, fortæller skoleleder fra Stenhus Kostskole, Knud E. Schack Madsen og peger i stedet på andres erfaringer og tidligere forskning som baggrund for tiltaget.

I 2013-2015 lavede Institut ved Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet blandt andet en undersøgelse, der viste, at børn i skolen oplevede mobiltelefonen som isolerende og hæmmende for at være fysisk aktive i frikvartererne.

Den nye mobilpolitik er derfor ikke udtryk for en holdning - den er derimod en nødvendighed, mener skoleleder Knud E. Schack Madsen.

Derfor håber han på, at mobilforbuddet vil give eleverne fra Stenhus Kostskole mere ro til at koncentrere sig og lære dem at fokusere på deres kammerater og undervisningen. Men blandt eleverne vækker de nye regler for mobiltelefoner blandede følelser.

- Mobilen giver en mulighed for at koble af, og den mulighed er taget fra os nu, fortæller Nicholas Schandorff fra 10.A på Stenhus Kostskole, der godt forstår, at man ikke skal bruge sin mobil i timerne, men som ville ønske, at skolen havde fastholdt den gamle mobilpolitik, så han havde mobilen i sin pause.