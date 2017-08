Grusarealet med popler langs Havnevej, hvor der efter planen nu skal etableres parkeringspladser, er ind imellem blevet brugt til pétanque-turneringer. Foto: Mik

Flere parkeringspladser ved havnen

Holbæk - 28. august 2017 kl. 14:32 Af Kaj Ove Jensen

Der er udsigt til, at det bliver nemmere at finde en parkeringsplads på havneområdet i Holbæk.

Det skyldes, at der lægges op til, at der skal etableres 44 nye parkeringspladser langs Havnevej. De vil i givet fald blive anlagt i den nordlige side af Havnevej på strækningen mellem Strandstræde og Domhusstræde.

På stedet er der i dag grusareal og popler. Træerne vil blive udskiftet med platantræer, hvilket er i overensstemmelse med plangrundlaget. Arbejdet ventes at gå i gang i efteråret 2017 og vil blive gjort færdigt engang i 2018.

I første omgang skal klima- og miljøudvalget behandle sagen på sit møde tirsdag for at afgøre, om det vil indstille til den videre behandling i økonomiudvalget og byrådet, at der gives en bevilling på 3,9 millioner kroner til arbejdet.

Beløbet tages fra Parkeringsfonden, og opgaven får dermed ikke indflydelse på kommunens anstrengte likviditet.

Der indbetales løbende midler til Parkeringsfonden, når der gives dispensation i forbindelse med projekter, hvor der på egen matrikel ikke kan findes plads til det krævede antal parkeringspladser. Fonden kan derefter anlægge pladserne et andet sted inden for Holbæk bys grænser.

Efter indbetalingen har kommunen fem år til at etablere pladserne, og ellers skal midlerne tilbagebetales. Ved at bruge midlerne nu undgår kommunen at skulle betale 1,8 millioner kroner tilbage i 2018.