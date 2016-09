Flere kolde hænder i Holbæk

Ifølge Ole Lollike, chef for koncernservice i Holbæk Kommune, er der flere forklaringer på, at antallet af administrative medarbejdere og akademikere er vokset i denne periode. Blandt andet er der sket en omstrukturering i kommunen, der er kommet nye opgaver til, ligesom der er kommet større fokus på fagligheden, fortæller han.

Inden for velfærdens frontpersonale såsom lærere, pædagoger og social- og sundhedspersonale er der modsat sket et fald i antallet af medarbejdere. På disse områder har der været besparelser, men med til historien hører også, at der på ældreområdet blandt andet har været stor fokus på rehabilitering, og at børnetallet er faldet markant. Så selvom der for eksempel er blevet færre ansatte i kommunens daginstitutioner, er normeringen faktisk blevet bedre.