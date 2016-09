Ifølge et oplæg skal der også kunne placeres husbåde langs Krags Brygge, men det er op til Holbæk Byråd at fastlægge de endelige kriterier for husbåde i havnen. Foto: Kenn Thomsen

Flere husbåde er på vej til havnen

Holbæk - 19. september 2016 kl. 08:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der de seneste uger er sejlet forskellige husbåde ind i havnen i Holbæk, så er der endnu ikke tale om husbåde, som skal blive liggende. Det er der­imod husbåde fra andre havne. Husbådene skal på bedding i Holbæk Havn for at få det 10-årige eftersyn, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Men de første blivende husbåde er på vej til Holbæk Havn, og det er ikke kun på de fire pladser, som Holbæk Byråd i juni besluttede at tildele et pionerprojekt uden udbud. Det skete i et kompromis, hvor det samtidig blev besluttet, at der skal findes mindst fire pladser mere, som skal annonceres.

De fire første husbåde (etape et) er placeret vest for Filmtorvet, på den inderste del af Ny Hage.

Ifølge et oplæg skal etape to udgøres af to forskellige områder. Det ene område er ved den yderste spids på Ny Hage, hvor der vil være fire pladser. Desuden skal der ifølge oplægget, som blev præsenteret for havnegruppen i onsdags, kunne ligge et ikke nærmere angivet antal husbåde ved Krags Brygge.

Det ligger i oplægget, at husbådene langs Krags Brygge udelukkende skal være ombyggede både, der oprindeligt er bygget til sejlads. Det er for at fastholde historien om det maritime liv, der har udspillet sig ved kajen. Det nævnes også, at det skal sikres, at nogle strækninger ved kajen friholdes, så det er muligt for sejlende skibe at lægge til.

Ifølge oplægget kan der for pladserne på Ny Hage være tale om husbåde, som er bygget til formålet.

De nybyggede husbåde må ifølge anbefalingen have en maksimal størrelse på 15 meters længde og otte meters bredde. Højden må være op til otte meter over vandfladen.

Den maksimale højde for de ombyggede husbåde langs Krags Brygge er i anbefalingen to meter lavere, altså seks meter over vandfladen. Det skyldes, at der her er beboelse lige bagved. Bredden er sat til seks meter og længden til 20 meter for de ombyggede husbåde.

Desuden hedder det i anbefalingen, at for at sikre bådenes bidrag til et indbydende havnemiljø skal bådene fremstå i ordentlig og velholdt stand.

Der er tale om anbefalinger til det videre arbejde, og det er op til byrådet at træffe den endelige beslutning om kriterierne for husbådene.