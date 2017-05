Firma skal sælge forsvarets materiel

Gregers Hastrup og Skandinavisk Service Partner har vundet et udbud og skal fremover stå for al bortauktionering af materiel fra forsvaret og Beredskabsstyrelsen, blandt andet en hel del lastbiler, via virksomhedens eget auktionssite B2Bauctions.

Holbæk - 27. maj 2017 kl. 17:05 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skandinavisk Service Partner de næste to år skal stå for salget af aflagt materiel fra forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Det vil ske via virksomhedens egen online-auktion B2Bauctions. Fra begyndelsen af næste uge vil det første materiel blive udbudt på webportalen. Det vundne udbud giver en kontrakt på to år med mulighed for forlængelse i to år, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Det er brugt udstyr som køretøjer, både, rygsække, støvler og meget andet, der skal sælges for forsvaret - såvel hæren som søværnet og flyvevåbnet. Der kan ikke mindst forventes en del lastbiler til salg, fordi forsvaret for kort tid siden indgik en aftale om indkøb af nye lastbiler for et par milliarder kroner over de næste fire år.

I opgaven indgår ikke salg af våben, ammunition og lignende, men udelukkende effekter, der kan anvendes til civile formål.

- Kontrakten ventes at give et årligt salg på mindst 25 millioner kroner. Og vi håber, at det bliver endnu mere, fortæller Gregers Hastrup, der ejer Skandinavisk Service Partner sammen med sin kone, Louise Hastrup.

Hos Skandinavisk Service Partner er det i høj grad projektleder Jens Ravnsbæk Andersen, der har stået for det omfattende arbejde, som et EU-udbud er.

Virksomheden i Jyderup har dog været hjulpet godt på vej af, at den på flere felter er gået forrest, når det gælder om at sikre ordnede forhold og gennemsigtighed.

I efteråret 2016 blev den således ISO 9001-cerfiticeret (kvalitetsledelse).

Og i december blev virksomheden godkendt af FN-organisationen UN Global Compact, hvor man skal overholde et sæt retningslinjer for samfundsansvar.

- Det var alle punkter, der også lå i det aktuelle udbud. Det er ikke et krav ved udbuddet, at man er ISO-certificeret, men vi havde glæde af det, forklarer Jens Ravnsbæk Andersen.

Det er ikke nyt for Skandinavisk Service Partner at skulle håndtere materiel fra forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Virksomheden har flere års erfaring inden for området, men hidtil er salget sket gennem den norsk­ejede webportal Retrade.

Indtil nu har konsulenterne fra Jyderup-virksomheden stået for besigtigelse, beskrivelse, fotografering og klargørelse til salg samt udlevering af materiellet, inklusive eventuelle eksportdokumenter. Efter at det nye udbud er vundet skal Skandinavisk Service Partner altså stå for hele salgskæden fra start til slut.

Virksomheden sælger i forvejen brugt og ubrugt materiel for en række offentlige institutioner, kommuner, regioner og regionale beredskaber samt private virksomheder.