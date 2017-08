Se billedserie Den mere end 8000 kvadratmeter store ejendom (hvoraf en del ses her) på Bødkervej 5 i Jyderup vil være fuldt udlejet, når Uponor Infra til efteråret rykker ind på halvanden etage i kontorbygningen (foto) med cirka 30 faste medarbejdere. Foto: Mie Neel

Firma flytter kun få kilometer

03. august 2017

Uponor Infra A/S bliver inden for Holbæk Kommunes grænser, da virksomheden flytter til et lejemål på Bødkervej 5 i Jyderup.

Uponor har solgt ejendommen på Nordgårde 1 i Svinninge til det nye Svinninge Beton Industri.

Uponor lejer cirka 1000 kvadratmeter kontorlokaler i halvdelen af stueetagen og hele førstesalen i administrationsbygningen på Bødkervej 5. Det er den ejendom, som den internetbaserede modevirksomhed Stylepit (tidligere SmartGuy) fraflyttede i sommeren 2014, og som blev solgt i november 2015.

Den nuværende ejer, Skandinavisk Service Partner, får dermed fyldt hele ejendommen ud på knap to år.

- Vi skal have cirka 30 faste kontorpladser og en håndfuld pladser til eksterne salgskonsulenter, der kører rundt, men indimellem er på kontoret, oplyser Lone Høgholm Malling, økonomi- og it-chef hos Uponor.

De cirka 30 faste medarbejdere i administration og salg flytter fra Svinninge til Jyderup omring 1. november, formentlig over en weekend.

Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard (V) er glad for, at Uponor fastholdes inden for kommunegrænsen.

- Det er sket i et godt samarbejde mellem kommunen, Holbæk Erhvervsforum og Gregers Hastrup fra Skandinavisk Service Partner. Det giver et beskæftigelsesmæssigt løft i kommunen, siger Søren Kjærsgaard.

Ganske vist er Uponor ikke ny i kommunen, men Svinninge Beton Industri kommer med i første omgang et halvt hundrede ansatte og senere formentlig endnu flere. Ejeren af den mere end 8000 kvadratmeter store ejendom siden november 2015 har været Skandinavisk Service Partner, som drives af Louise og Gregers Hastrup.

Desuden er der for tiden tre lejere, og når Uponor rykker ind, er der fyldt op.

- Det er gået hurtigere, end vi havde turdet håbe på med en total opfyldning af ejendommen. For to år siden skete der ikke særlig meget i Jyderup, men nu er der hentet fire nye virksomheder uden for byen, siger Gregers Hastrup.

Foruden Uponor er lejerne af lager og kontorer Fjern­arkiv Danmark med syv mand, Au2parts med fire mand samt Sustain med fast to mand i lager og pakkeri.