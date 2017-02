Fire om kvindelig cyklist og så var tasken åben

En 38-årig kvinde fra Tølløse blev mandags udsat for et forsøg på tricktyveri.

Da hun klokken 16.20 steg ind i et tog på Roskilde Station, trådte en mand pludselig ind foran hende, så han spærrede for, at hun kunne sætte sin cykel det rigtige sted i toget. Straks kom en anden mand hen og tog fat i cyklens styr for at hjælpe hende med at sætte den på plads.