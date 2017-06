Se billedserie Det grønne firben er hannen, som er blevet iklædt sin parringsdragt. Det sker for at gøre ham tiltrækkende over for hunnerne.

Send til din ven. X Artiklen: Firben er tilbage i naturen efter vejarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Firben er tilbage i naturen efter vejarbejde

Holbæk - 23. juni 2017 kl. 20:48 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14 fredede markfirben er tilbage i den nordvestsjællandske natur, som de sidste efterår blev fjernet fra.

Det er Peer Ravn fra Amphi Consult, som først samlede firbenene ind og nu har sat dem ud igen på en mark syd for Nørre Jernløse.

- Vi gjorde det for at redde dem. For firbenene er under særlig beskyttelse af EU's habitatsdirektiv, fortæller han.

Årsagen til redningsaktionen skal findes i udvidelsen af Kalundborgmotorvejen.

Vejdirektoratet har i den forbindelse hen over vinteren været nødt til at køre med store maskiner i de områder, hvor firbenene tidligere holdt til.

- Firbenene overvintrer nede i jorden, og de kan ikke tåle at komme op til overfladen, fordi en stor entreprenørmaskine graver dem op, fortæller Peer Ravn.

Sovet i terrarier

Så inden de gik i hi, sørgede han for at indsamle dem, han kunne finde og de har så efterfølgende fået lov til at overvintre i nogle terrarier.

Det er Vejdirektoratet, som har hyret Peer Ravn til at indsamle og genudsætte firbenene.

Efterfølgende har direktoratet så lavet otte små sydvendte stengærder med en grusbunke foran, som er de ideelle tilholdssteder for markfirben. Og det er her, at Peer Ravn har sat dem ud.

- De er jo koldblodede dyr, som skal bruge solen til at varme kroppen op, og her er gærdet ideelt at sidde på. Derudover er de afhængige af gruset, når de skal yngle. Det er nemlig her, at de lægger deres æg, fortæller han.