Filmtorvet igen ramme om koncert

Holbæk - 04. januar 2017

Sommeren kommer igen til at byde på en stor koncert ved Filmtorvet i Holbæk.

Folkene bag foreningen Dynamo Holbæk har således besluttet at gentage sidste års koncertsucces, hvor Dizzy Mizz Lizzy, Düne, Go Go Berlin og lokale musiknavne bød op til fest på arealet foran Kulturbiografen på havnen.

Dog bliver det andre kunstnere, der kommer til at stå på scenen i år.

Hvem det bliver, kan Dynamo Holbæk dog ikke løfte sløret for endnu.

- Vi skal lige have de sidste kontrakter på plads, men jeg forventer, at vi kan melde de første navne ud senere i januar, fortæller Jørn Hedemann, der er formand for Dynamo Holbæk.

Selv om sidste års koncert endte med at give et samlet overskud på 90.000 kroner, så var det tæt på, at der ikke blev nogen koncert i år, oplyser han.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har overvejet at holde et sabbatår. For det er et stort arbejde at arrangere en koncert af den størrelse, når vi bare er en flok frivillige. Vi har dog fået så mange opfordringer til at gentage succesen, så vi har valgt at prøve igen, fortæller Jørn Hedemann, der er formand for Dynamo Holbæk.