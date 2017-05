Se billedserie Festivalleder Alex Henriksen og formand for Fox Festival, Johnny Vind, har måttet indskrænke festivalpladsen.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Festivalplads skæres ned

Holbæk - 09. maj 2017

Når Fox Festival på Rævebjerg i Mørkøv afvikles i forbindelse med den sidste weekend i maj, bliver det med lidt mindre plads til publikum end først planlagt.

- Vi har valgt at skære ned på det areal, vi skal bruge. Årsagen er, at vi på nuværende tidspunkt ikke har solgt så mange som billetter, som vi havde håbet. Men det kommer ikke til at gå ud over selve programmet. De lovede musikere er også dem, der kommer og spiller, fortæller Johnny Vind, der er formand for foreningen bag Fox Festival.

Han understreger, at muligheden for at skære ned på den fysiske plads har været en del af selve planlægningen af musikfestivalen.

- Vi har planlagt ud fra det maksimale antal gæster. Men vi har hele tiden haft en plan for, hvordan vi kunne skære ned på pladsen, hvis det blev nødvendigt. Så det er sådan set bare den, vi følger, fortæller Johnny Vind.

Han er ærgerlig over, at der ikke har været den opbakning til festivalen, som han og de øvrige arrangører havde håbet på.

- Jeg synes selv, at vi kan præsentere et spændende og alsidigt program. Men jeg tror, at der er mange, som venter med at købe billet, indtil de ved, hvordan vejret bliver, fortæller han.