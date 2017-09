Når der er reklamefremstød for cafeerne, står folk i kø. Men køen i Tølløse skyldtes alene den lave pris, til daglig kommer så få, at administrationen foreslår at droppe cafeen i 2018. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fem ældrecafeer er i fare for at lukke

Holbæk - 07. september 2017

I jagten på sparemuligheder i budget 2018 er fem af Holbæks ældrecafeer i fare for at lukke. Udgiften til en medarbejder står ikke mål med de få, der kommer for at spise den varme mad på fem Aktive Centre.

Administrationen har peget på cafeerne i Tuse, Mårsø, Tølløse, Jyderup og Regstrup. Og i Jyderup kan formand for brugerrådet, Elze Steen ikke finde argumenter for at slås for cafeen, når der kun kommer fem-seks mennesker og spiser.

I Regstrup er brugerrådsformand Hans Ravn overrasket, for her overstiger man kravet om mindst ti portioner hver dag for at undgå lukning. Sidst han tjekkede, var det i gennemsnit 16 portioner.

Manglende mulighed for at spise sammen kan øge ensomhed nos hogle, men heller ikke det er et argument for at bevare cafeen i Jyderup. De ældre, der kommer for at spise, deltager også i det aktive centers aktiviteter og arrangementer.