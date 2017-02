Fast skoleopgave: Udregn højden på Skt. Nikolai Kirke

Her var han lærer i årene 1991-2015, og det var nærmest et fast indslag omkring 7.-9. klasse, at eleverne kom med ud i felten, blandt andet for at regne sig frem til højden på kirkens tårn. Det var grækeren Thales fra Milet, der levede i det 7. århundrede før Kristus, der fandt en metode til at beregne højden på Egyptens pyramider.

Det stemmer med, at Skt. Nikolai Kirkes administrationschef ud fra grundtegninger for kirken, der blev indviet i 1872, fandt frem til en højde (uden spir) på 43,6 meter. Det skete, efter at Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk mente, at tårnet var cirka 21 meter højt. Det ville være samme højde som et planlagt syv etagers hus med lejligheder på Ford-grunden på hjørnet af Smedelundsgade-Rosen. Foreningen har erkendt, at udregningen af højden var en fejl.