Farverig festival er skudt i gang

Holbæk - 09. september 2016 kl. 17:26 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag blev den første udgave af Kina Festivalen skudt i gang i Holbæk.

Det skete med et åbningsoptog, der begyndte ved Kulturkasernen og fortsatte ad Tidemandsvej, Rosen, Smedelundsgade, Ahlgade, Nygade og frem til centrum for festivalen, Bysøparken og Apotekerhaven, ligesom der er aktiviteter på havnen. Festivalen fortsætter i aften og hele lørdagen med masser af aktiviteter. Der sluttes med et fyrværkerishow på havnen klokken 21.15-21.45.

Optoget fredag eftermiddag havde en cyklende H. C. Andersen - der er højt elsket i Kina - i front, og figurerne tog udgangspunkt i nogle af hans eventyr, ligesom der var kinesiske figurer i optoget.

Optoget sluttede på den store scene i Apotekerhaven. Her bød formanden for Panda-gruppen, advokat Ole Vestergaard, Selandia Advokater, velkommen. Panda-gruppen, der er stiftet af en række aktører i Holbæk, er tovholder på Kina Festivalen med undertitlen Eventyret om Silkevejen.

- Festivalen er noget, vi giver til hinanden. Mange eventyr begynder med »Der var engang«, men det her er nu. Med festivalen skal vi skabe større forståelse for Kina. Holbæks venskabsby Quanzhou er her på besøg, dét skal vi opleve, se, høre, mærke, smage og dufte, sagde Ole Vestergaard.

Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard indledte kort på kinesisk.

- I dag kan vi skyde den første kulturfestival af sin slags i Danmark i gang. Denne festival handler om at være åben over for andre kulturer, og hvad vi kan lære af hinanden, sagde Søren Kjærsgaard blandt andet, før han slog på en gongong som åbningsmarkering.