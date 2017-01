Farvel til Peter Belli

Musikeren, der også går under navnet »ulven«, har meldt ud, at han ønsker en mere rolig tilværelse. Det betyder dog ikke, at han forlader musikken, men fremover giver han kun udvalgte koncerter.

Det var en snakkesalig og smilende Peter Belli, der for tredje gang besøgte Sidesporet. Og han var glad for at være tilbage. Det afslørede han under et stort bifald efter sit tredje nummer.