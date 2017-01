De to fremmede kvinder var på spil i Præstevænget i Ugerløse. (Arkiv) Foto: Per Jensen

Falske hjemmehjælpere på spil

Holbæk - 30. januar 2017

Fredag klokken 11.26 anmeldte en 89-årig kvinde på Præstevænget i Ugerløse via sine hjemmehjælpere, at to udenlandske kvinder, der havde foregivet at være hjemmehjælpere, netop var flygtet fra stedet til fods i ukendt retning.

De to fremmede kvinder havde ringet på døren omkring klokken 11.15 og var blevet lukket ind, idet den 89-årige troede, at det var de rigtige hjemmehjælpere. Hun undrede sig dog lidt, da de snakkede gebrokkent dansk.

Først da de to rigtige hjemmehjælpere kom cirka 10 minutter senere fik de to fremmede kvinder travlt med at komme ud - efterfulgt af den ene rigtige hjemmehjælper for at få en forklaring på deres ærinde hos den 89-årige.

Politiet ledte forgæves efter kvinderne i området, fordi politiet formoder, at deres egentlige hensigt var at begå tyveri hos den 89-årige. Umiddelbart var intet blevet stjålet hos hende, inden de flygtede fra stedet.

De beskrives som: Kvinde A: østeuropæisk af udseende, 20-30 år, 160-165 centimeter høj, almindelig kropsbygning og brun hud- og hårfarve. Hun havde langt hår og meget makeup på, Hun talte dansk med accent og var iført mørkeblå jakke.

Kvinde B: østeuropæisk af udseende, 20-30 år, 160-165 centimeter høj, almindelig kropsbygning og brun hud- og hårfarve. Også hendes hår var langt, og hun talte dansk med accent. Der er ingen oplysninger om hendes påklædning.

Politiet opfordrer især ældre borgere til at være særligt skeptiske, såfremt personer, man ikke kender, henvender sig og giver sig ud for at være fra hjemmeplejen. Man kan for eksempel forsøge at sikre sig ved at spørge efter legitimation eller kigge efter hjemmeplejens biler, inden man lukker personer ind i boligen, lyder politiets opfordring.

Lokalpolitiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har bemærket de to kvinder i Ugerløse, på telefon 114.