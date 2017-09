Send til din ven. X Artiklen: Falsk politimand beordrede 14-årig ind i sin bil og uddelte skideballe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Falsk politimand beordrede 14-årig ind i sin bil og uddelte skideballe

Holbæk - 03. september 2017 kl. 09:15

Det er ulovligt at gå over for rødt lys, men det er også ulovligt at udgive sig for politimand og beordre en person ind i sin bil. Derfor efterlyser Midt- og Vestsjællands Politi en ældre mand i en ældre rød bil.

Han stoppede fredag aften kort før klokken 19 en 14-årig dreng på Parallelvej i Holbæk. Drengen var gået over for rødt lys i en fodgængerovergang, og det ville bilisten ikke lade gå uantastet hen.

Bilisten udgav sig for at være fra politiet og beordrede drengen ind i bilen, hvor han blev skældt godt og grundigt ud og fik noteret sit navn. Efter at have kørt nogle hundrede meter, satte manden drengen af og kørte videre.

Midt- og Vestsjællands Politi fik først en anmeldelse lørdag, og fra stationen lyder det, at man ikke kender den ældre mand, han er ikke ansat i politiet.

Da det er ulovligt at udgive sig for at være fra politiet, og det ikke er i orden at tvinge nogen ind i sin bil, vil politiet gerne tale med manden eller høre fra vidner og personer, som ved, hvem manden i den røde bil er. Han har gråt eller lyst hår, er cirka 175 centimeter høj og havde brune shorts på.