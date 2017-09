Falck-folk frygter motorvejsarbejde

Det var med frygt for at komme til skade, at paramedicineren Henrik Nielsen fra Jyderup udførte sit arbejde, da der mandag aften skete et solo-uheld på Holbæk-motorvejen nær Vipperød. Han arbejdede på at hjælpe en kvæstet person i midterrabatten. Men det var med en vis risiko, at han gav førstehjælp, for bilisterne, der kørte i den modsatte retning, fortsatte uforstyrret med at køre forbi ulykkesstedet med meget høj hastighed, også selvom det betød, at de måtte køre henover blå blinkende markeringslygter, der var blevet lagt ud på deres kørebane for at indikere, at der lå vragrester fra ulykken.