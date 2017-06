Politiet brugte en del tid på grænsekontrol og terrorbevogtning i 2016, og derfor hobede en række mindre sager sig op hos politiet. Det betød faldende sagstal hos Retten i Holbæk i 2016. Foto: Mie Neel

Færre sager i retten på grund af grænsekontrol

Holbæk - 07. juni 2017 kl. 07:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev behandlet markant færre sager om mindre lovsovertrædelser af Retten i Holbæk i 2016 end året før. Og det på trods af, at antallet af straffesager som helhed på landsplan steg en smule i samme periode.

Det undrede i sidste uge etspræsident ved Retten i Holbæk, Anette Codam, at der fra det ene år til det andet er sket et fald på 10 procent i antallet af de mindre sager, der typisk handler om fartsyndere eller andre trafikforseelser. En del af forklaringen er, at retten har fået færre sager fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Nu bekræfter advokaturchef i anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi, Kristine Scharling, at politikredsen i 2016 sendte færre af de mindre sager til både Retten i Holbæk og Retten i Roskilde. Det er de to retskredse, der ligger i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

- Der skete i 2016 en ophobning af sager i Midt- og Vestsjællands Politis sagscentre, så vi kom bagud med dem. Forklaringen på det er, at de politifolk, der sidder i sagscentrene, i 2016 også blev brugt til opgaver som grænsekontrol og terrorbevogtning. Men i september satte vi ind, og det er siden lykkedes at få behandlet sagerne, og vi kan nu følge med, siger Kristine Scharling til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Hun påpeger, at sagstallet varierer fra år til år. Det faldt fra 2015 til 2016, men forinden var det steget fra 2014 til 215. Kristine Scharling har en formodning om, at indsatsen i sagscentrene også vil slå igennem med et stigende antal sager i 2017, men foreløbig har hun kun set to måneders statistik for 2017 og vil ikke konkludere noget entydigt om udviklingen resten af året.

Retspræsident Anette Codam siger, at Retten i Holbæks interne tal, som hun ikke ønsker at lægge frem i deres nuværende form, peger på, at de første fem måneder af 2017 har budt på et yderligere fald i antallet af de mindre sager sammenlignet med samme periode sidste år.

Men der er sket en stigning i antallet af den type straffesager, der kører som dommandssager - altså sager, hvor der kan idømmes fængsel og ikke kun bøde.

I 2016 afsluttede Retten i Holbæk 3636 straffesager (vægtet antal), mens det året før var 4051. Det er et fald på 10 procent.