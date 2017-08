En 28-årig mand er blevet varetægtsfængslet frem til den 12. september for et indbrudsforsøg i Mørkøv.Foto: Anders Ole Olsen

Fængslet: Tyv ville behandles for snitsår

Holbæk - 24. august 2017 kl. 10:50 Af Palle Mogensen

Et indbrudsforsøg hos Damgaard Auto på Hovedgaden i Mørkøv natten til onsdag resulterede i, at en 28-årig mand fra Holbæk i går i Retten i Holbæk blev varetægtsfængslet frem til den 12. september.

Politiet fik ved 03.30-tiden natten til onsdag en anmeldelse om, at der var nogen, der forsøgte at bryde ind i autoværkstedet.

En patruljevogn blev sendt til stedet, hvor betjentene kunne konstatere, at en dør ind til kontorerne var blevet sparket op.

Indenfor var skabe og skuffer blevet rodet igennem, og gerningsmændene havde desuden forsøgt at skaffe sig adgang til værkstedet.

En rude i døren var blevet knust med et spark, men ved den manøvre havde en af dem skåret sig, for der blev fundet blod på stedet.

Et vidne havde set en sort Mercedes køre fra stedet, og politiet kunne senere konstatere, at den var blevet stjålet på Københavns vestegn på et tidligere tidspunkt.

Politiet kontaktede skadestuen på Holbæk Sygehus og bad personalet holde øje med, om en person kom ind for at blive behandlet for et snitsår.

Kort tid efter var der så bid i form af den 28-årige mand, og da et vidne ydermere havde set ham stige ud af den samme sorte Mercedes, der var blevet brugt ved indbrudsforsøget, kørte politiet hurtigt til stedet.

Kort tid efter blev den 28-årig mand anholdt.

Han blev onsdag klokken 13.30 fremstillet i et grundlovsforhør, hvor dommeren på anmodning fra anklageren lukkede dørene, da der stadigvæk er medgerningsmænd på fri fod.

Den 28-årige nåede dog at bekendtgøre, at han ikke ønskede at udtale sig ved retsmødet.