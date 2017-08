Fælles dagligstue midt på gaden

Formålet med projektet er at »lege« med byrummet ved at gøre et vejareal til et mødested med mulighed for at drikke en kop kaffe eller bare at slå sig ned for at tage en pause eller tale med nogen, man lige har mødt. Det er helt uformelt og ingen skal føle sig forpligtet til at købe noget, lyder det i projektbeskrivelsen.