Man kan lære at danse tango eller opfriske sine dansetrin, når Holbæk Tangoforening og instruktør Bjørg Johansen starter nye dansehold. Pressefoto Foto: PR-foto

Få styr på kæresten med en tangorytme

Holbæk - 13. februar 2017 kl. 18:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Argentinsk tango handler om nærvær, fordybelse og god forbindelse og kommunikation mellem danserne. Og enhver tango starter med en omfavnelse, som kan være åben eller tæt, alt efter hvor godt man kender hinanden, og hvor meget styr man har på dansen. Og det kan være en god oplevelse for for eksempel kærestepar.

Holbæk Tangoforening starter to nye hold på Kulturkasernen, som løber over fire søndage, 19.-26.februar og 19.-26.marts.

Hold 1 er for helt nye begyndere eller dem, der vil starte forfra. Her lærer man at føre og følge, holde om hinanden, lytte til musikken og improvisere i dansen med enkle trin.

Hold 2 er for begyndere og let øvede: Man lærer som fører at mestre et simpelt repertoire i dansen. Følgerne arbejder med deres holdning, kontakt til føreren og åbenhed overfor førerens signaler.

Underviser er Bjørg Johansen fra Institut for Liv, Læring & Lidenskab i København. Hun har fokus på at inspirere hver danser til at gøre sit bedste i dansen til glæde for sin partner.

Læs mere på holbaektango.com.