FOA frygter flere fyringer

- Planen er uigennemsigtig, og jeg kan ikke få tallene til at passe. At tilbyde rengøring og skift af sengetøj hver fjerde uge i stedet for hver tredje må betyde fære ansatte. Men her er der ikke sat tal på. Og det ændrer ikke noget for mine medlemmer, hvis man i stedet for fyringer omplacerer folk, facit er det samme - færre stillilnger og øget pres pres på mine medlemmers faglighed, fastslår Gitte Damm