Et stort ja til 4305

Holbæk - 21. januar 2017 kl. 08:25 Af Conny Probst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 6. til den 19. januar har beboere og virksomheder på Orø haft mulighed for at aflevere en stemmeseddel i en dertil indrettet boks opstillet i Dagli'Brugsen. De stemmeberettigede har kun skullet tage stilling til et enkelt spørgsmål: »Skal Orø have postnummer 4305 i stedet for 4300?«.

23 danske småøer har fået mulighed for at stemme sig til deres eget postnummer. Størstedelen har taget imod tilbuddet. Orø Beboerforening har i samarbejde med Holbæk Kommune stået for valget. Det er kun virksomheder og fastboende, der har haft mulighed for at stemme - og der har kun været en stemme pr. husstand.

471 fastboende husstande og 127 foreninger har haft mulighed for at stemme. 323 husstande har stemt ja, 19 har stemt nej, og en stemmeseddel var ugyldig. 89 virksomheder har stemt ja og ni har stemt nej til, at Orø skal have det postnummer, man havde før sammenlægningen af kommuner i 1970.

Ifølge retningslinjerne skal der ikke blot være et flertal, men et »markant« flertal på en ø, før den får nyt postnummer. Det er Trafik- og Byggestyrelsen, som i givet fald tildeler det ønskede postnummer.