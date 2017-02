Se billedserie I Læringslaboratoriet kan man både prøve at være patient og personale. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Et kig på sygehusets mangfoldighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et kig på sygehusets mangfoldighed

Holbæk - 03. februar 2017 kl. 08:55 Af Conny Probst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For niende år i træk er det åbent hus på Holbæk Sygehus - på tirsdag den 7. februar mellem klokken 19 og 21. Og barren er sat højt, for sidste år satte man ny rekord med over 500 besøgende, der ville høre mere om sundhedsfaglige job- og uddannelsesmuligheder.

Der er 17 stande i forhallen. 70 medarbejdere og studerende står parate med foldere og informationer inden for forskellige fag. Typisk er der også mulighed for at prøve kræfter med noget fagrelevant på de forskellige stande.

På nogle af standene kan man tillige tale med repræsentanter fra de skoler, sygehuset samarbejder med undervejs i uddannelsen.

Man kan også komme med rundt på forskellige afdelinger og besøge Forskningens Hus. Er man blevet nysgerrig efter at se, hvad der foregår på et sengeafsnit, kan man aflægge Læringslaboratoriet på andensalen et besøg. Her bliver der mulighed for at prøve forskellige scenarier og teknikker, både som »patient« og »personale«.