Østre Færge A/S, der sejler med trækfærgen (foto) mellem Orø og Hammerbakke, har sammen med den kommunalt ejede Færgefarten Orø-Holbæk og Færgekontaktudvalget på øen indgået en aftale om fordeling af statstilskuddet til nedsættelse af taksterne. Foto: Per Jensen

Enighed om fordeling af færge-tilskud

Holbæk - 31. august 2017 kl. 07:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omsætningstallene for færgeruterne til Orø skal danne grundlag for fordelingen af det statslige tilskud til nedsættelse af færgetaksterne. Det har Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet til økonomiudvalget og byrådet, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag. Baggrunden er, at Østre Færge A/S, Færgefarten Orø-Holbæk og Færgekontaktudvalget på Orø er blevet enige om en aftale om, at tildelingen skal ske på baggrund af omsætningstallene.

Siden sommeren 2016 har Social- og Indenrigsministeriet ydet støtte til kommuner, hvor der er lokale færgeruter til øer.

Det specielle for Holbæk Kommune er, at der er to færgeruter til Orø - den private færgerute Orø-Hammerbakke, der besejles med en trækfærge af Østre Færge A/S og den kommunalt ejede Færgefarten Orø-Holbæk (Orø-færgen). Hidtil er fordelingen sket efter en model, som ministeriet anvendte. Det betyder, at der i 2017 er ydet 3.941.000 kroner til Østre Færge A/S og 133.000 kroner til Orø-færgen.

Efter pres fra Holbæk Kommune har ministeriet tilkendegivet, at det er muligt for Holbæk Kommune at ændre fordelingen af tilskuddet mellem de to færger, hvis der kan opnås enighed om det.

I juni behandlede klima- og miljøudvalget første gang fordelingen af tilskuddet. Men da fik udvalget i dagsordenspunktet ikke fremlagt, at Østre Færge, Orø-færgen og Færgekontaktudvalget den 10. maj havde holdt et møde. Her nåede de frem til, at det kunne være en mulighed, at en ny fordeling af tilskuddet tog udgangspunkt i de aktuelle omsætningstal for de to færgeruter.

- Efter at udvalget havde behandlet sagen i juni, blev vi kontaktet af Østre Færges repræsentant og kommunens egen repræsentant. De gjorde opmærksom på, at de havde fremsendt et forslag, som vi i udvalget bare aldrig havde set, fortæller formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

Det betød, at der kom skrivelser fra Østre Færges advokat til Holbæk Kommune.

- Der var gået noget galt i administrationen, hvor nogle glemte at lytte og kigge på det papir, parterne var enige om. I sommerferien bad jeg kommunens koncerndirektør Erik Kjærgaard om at få stoppet diskussionen og finde en løsning, forklarer John Harpøth.

Derefter blev der i slutningen af juli holdt et nyt møde mellem de tre parter. De blev enige om, at der skal ske en justering af aftalen mellem Holbæk Kommune og Østre Færge, samt at fordelingen af det statslige tilskud alene skal ske ud fra reviderede omsætningstal.

Den fordelingsnøgle ville i 2017 have givet Orø-færgen 557.404 kroner i stedet for 133.000 kroner. Og i 2018 skulle tallet blive højere, da det samlede tilskud stiger fra knap 4,1 millioner til 5,4 millioner kroner.