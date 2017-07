Virgin Tour er en kunstinstallation, som tager udgangspunkt i at kunstneren Julian Toldam Juhlin er 29 år og jomfru. PR-foto.

En jomfru tager på jomfrurejse

Holbæk - 18. juli 2017 kl. 11:43 Af Cecilie Lunding Tolversen

En hvid limousine med hvidklædte filmfolk og bodyguards vil i august glide ind i 14 danske byer. Et lysende montre vil blive installeret og når mørket falder på, vil en selvlysende, mystisk skikkelse blive afsløret for publikum. En magisk jomfru i et glasbur med UV-lys.

Som en sjælden fugl i bur vil jomfruen sidde udstillet i tre timer fra klokken ni til midnat.

Jomfruen er kunstner Julian Toldam Juhlin, og kunstprojektet hedder Virgin Tour. Det tager udgangspunkt i det faktum, at Julian Toldam Juhlin er 29 år og jomfru. I august fylder han tredive og har dermed været uberørt i tre årtier.

- Jeg synes, det er interessant at tage noget, der kan opfattes som et tabu, og vende det på hovedet og prøve at se magien i tilværelsen i stedet for, fortæller kunstneren.

- Da jeg fik idéen til den her skikkelse, som er bygget på min egen historie, gik det op for mig, at den må jeg jo også selv lægge krop til, siger Julian Toldam Juhlin og tilføjer:

- Det er ret grænseoverskridende. Det er ikke et stort ønske at fortælle om min egen seksualitet, men idéen er opstået, og så må jeg bare adlyde.

Han fortæller, at jomfruen ifølge gammel folketro er en magisk skikkelse med overnaturlige evner. Det siges, at jomfruen kan gå igennem bisværme uden at blive stukket, kan stirre på solen uden at blive blind og er det eneste væsen, der kan tæmme en enhjørning.

Virgin Tour starter på Frederiksberg den 1. august og kommer til Holbæk den 2. august og derefter Næstved, Nakskov, Svendborg, Kolding, Billung, Varde, Ringkøbing, Ikast, Hammel, Hobro, Nibe og Skagen.