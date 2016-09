En foretagsom forretningskvinde

Som ufaglært 19-årig besøgte hun Nuuk, og allerede efter to uger mente hun, at byen da gevaldigt manglede en modebutik. Den åbnede hun sammen med en ven; pengene havde de tjent ved at arbejde i en pølsebod. To år senere startede hun en butik for sig selv, hvor hun syede skindtøj efter mål.