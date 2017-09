Brugerrådet på Elværket står bag en minifestival, som afvikles lørdag den 9. september. Programmet dækker over mange genrer og byder blandt andet på Questionmark.Foto: Hans-Jørgen Johansen

Elværket inviterer til gratis festival

Holbæk - 04. september 2017

Den nye sæson på Musikhus Elværket i Holbæk bliver skudt i gang på spektakulær vis lørdag den 9. september, idet der afvikles en lille minifestival med musikalsk deltagelse fra alle brugerne af huset.

Der bliver dermed mulighed for at høre mange forskellige musikgenrer lige fra klassisk over jazz til rock og pop.

- Overordnet set er arrangementet et tiltag, som skal gøre opmærksom på vores eksistens. Et signal om at vi vil til at være mere synlige i bybilledet, fortæller Christian Frank, der er leder af Kulturskolen, som Elværket er en del af.

Det er Elværkets nye brugerråd, som har ønsket at vise, hvad huset egentlig bliver brugt til.

Og de er så blevet enige om, at en lille festival vil være den oplagte mulighed for at promovere de forskellige bands og musikere, der holder til i huset.

Den lille festival kommer til at strække sig over 13 timer fra klokken 12 til klokken 1, men man behøver ikke at være der fra start til slut.

Det er meningen, at man kan komme og gå, som man vil.

Program

Kl. 12: Holbæk Symfoniorkester.

Kl. 13: Frederik Moth Five (jazzklubben).

Kl. 14: Holbæk Byorkester.

Kl. 15: Outdoor Jam.

Kl. 20: Holbæk Big Band.

Kl. 21: Questionmark og The Boy That Got Away (musikklubben).

Kl. 22: Coming up Night.