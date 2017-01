Elever får lov at blive på skole

Eleverne på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken får lov til at blive på skolen efter dette skoleår. Det samme gør pavillonerne på stedet - i hvert fald frem til sommeren 2018.

Administrationen havde indstillet til udvalget, at lejen af pavillonerne, som udløber til sommer, ikke blev forlænget, og at der som en konsekvens heraf skulle rykkes elever fra skoleafdeling Bjergmarken til afdeling Absalon i Holbæk efter dette skoleår på grund af pladsproblemer.

Men den indstilling gik et flertal i udvalget imod. For de ønsker at give skolebestyrelsen ét år ekstra til at finde en løsning på pladsproblemerne på skolen. Det fortæller Lars Dinesen (S), som er formand for udvalget Læring og trivsel.